Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü: "Kentte koronavirüs vakası yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü: 'Kentte koronavirüs vakası yok' - Son Dakika

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü: "Kentte koronavirüs vakası yok"

6 saat önce

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs vakasına ilde rastlandığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs vakasına ilde rastlandığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saattir sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, koronavirüse (2019-nCoV) dair Kocaeli'de hastanelerde karantina altına alınan bazı hastaların olduğu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel donanımlı bir izolasyon odası hazırlandığı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca "2019-nCoV Rehberi" hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, burada hastalığın etkeni, bulaşma yolları, korunmak için alınması gereken önlemler, teşhis-tedavi yöntemlerinin yanı sıra Türkiye'deki referans hastanelerin listesinin de verildiği vurgulandı.

Türkiye'deki tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi Kocaeli'de de herhangi bir vaka olması halinde bu rehbere göre gerekli işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, Derince Eğitim ve Araştırma veya ilimizdeki başka bir hastanede karantina uygulaması, özel izolasyon odası veya benzeri hazırlıklar yapıldığı bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Kocaeli ilinde herhangi bir vaka tespit edilmemiştir."

Açıklamada, halkın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığının resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi uyarısında bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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