Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'coronavirüs' açıklaması - Son Dakika

KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'coronavirus' hastalığı vakalarının Kocaeli'de de görüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 'coronavirus' vakalarının Kocaeli'de görüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 24 saattir gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan 'coronavirus' hastalığına dair Kocaeli ilinde de bazı vakaların görüldüğü, hastanelerde karantina altına alınan bazı hastaların olduğu, Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde özel donanımlı bir izolasyon odası hazırlandığı şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından konu hakkında hazırlanan 2019-nCov Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Bu rehberde hastalığın etkeni, epidemiyolojisi, bulaşma yolları, korunmak için alınması gereken önlemler, teşhis-tedavi yöntemleri, vaka algoritması ve Türkiye 'deki referans hastanelerin listesi verilmektedir. Türkiye'deki tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi ilimizde de herhangi bir vaka olması halinde bu rehbere göre gerekli işlemler yapılacaktır. Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan mevzubahis haberler, Derince Eğitim Araştırma veya ilimizdeki başka bir hastanede karantina uygulaması, özel izolasyon odası veya benzeri hazırlıklar yapıldığı bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibarıyla Kocaeli ilinde herhangi bir 'coronavirus' vakası tespit edilmemiştir."

'ASILSIZ BİLGİLERE İHBAR ETMEYİN'

Kış mevsimi nedeniyle grip vakalarının görüldüğü belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan kış mevsimi olması nedeniyle soğuk algınlığı ve mevsimsel grip vakaları yaşanmaktadır. Bu vakaların da önümüzdeki haftalarda giderek azalması beklenmektedir. Uzmanlarımız tarafından vatandaşlarımızın bu süreçte bol bol C vitamini içeren meyve ve sıvı alması, özellikle tokalaşma ve öpüşme sonrasında sık sık el ve yüzlerini yıkamaları, ellerini ağız ve burunlarına mümkün olduğunca temas ettirmemeleri, hasta olduklarında en az 5 gün mutlaka evde istirahat etmeleri ve diğer aile fertleri ile yakın temasta bulunmamaları, hasta olunca acil servislere değil öncelikle aile hekimlerine başvurmaları, vücut direncini düşürecek işlemlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve genel hijyen koşullarına azami ölçüde dikkat etmeleri önerilmektedir. Halkımızın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir."