Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle usulsüz rapor talebinde bulunan ve sağlık çalışanlarını tehdit edip fiziksel şiddet uygulayanlarla ilgili yasal işlemler başlatılacağını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle kamu ve özel sektörde çalışan bazı kişilerin, kamu ve özel hastanelerle aile hekimliklerine, hasta olmadıkları halde başvurarak usulsüz rapor talebinde bulundukları, hekimlere baskı, tehdit, sözlü ve fiziksel şiddetle benzeri yanlış tutum ve davranışlarda bulunduğu yönünde duyumlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili, ilimizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında buna benzer yasal olmayan talepler gerçekleştirilmeyecektir. Böylesine hassas bir dönemde özveri ve fedakarlıkla görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza karşı baskı ve şiddet uygulayan kişiler olması halinde, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."