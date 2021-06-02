Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36 - Son Dakika

Karar No: 2021/ 36

Karar Tarihi: 02. 06. 2021

Konu: Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri GÜNDEM:

2021/34 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, 09. 30 - 12. 50 saatleri arasında iki oturum halinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02. 06. 2021 tarih ve 9069 sayılı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 02. 06. 2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/36 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

KARARLAR:

1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00 - 16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00 - 10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/ refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/ veya yakınlarının, 07. 00 - 15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00 - 15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına, 5. Kaymakamlarca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/ kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.