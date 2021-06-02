Üye Girişi
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36 - Son Dakika

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36

02.06.2021 23:59
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36, System.String[]

Karar No: 2021 / 36Karar Tarihi: 02.

Karar No: 2021/ 36

Karar Tarihi: 02. 06. 2021

Konu: Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri GÜNDEM:

2021/34 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, 09. 30 - 12. 50 saatleri arasında iki oturum halinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02. 06. 2021 tarih ve 9069 sayılı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 02. 06. 2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/36 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

KARARLAR:

1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00 - 16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00 - 10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/ refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/ veya yakınlarının, 07. 00 - 15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00 - 15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına, 5. Kaymakamlarca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/ kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Güvenlik Önlemleri, Haziran, Pazar, LGS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor         
00:25
Arkadaşını Arkadaşını "çay" tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti         
23:47
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı         
23:34
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü         
23:14
Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi         
22:19
Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü         
21:37
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 00:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-36 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement