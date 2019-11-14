Kocaeli ilk kez Marmara Boat Show'a ev sahipliği yapacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi girişimleri ile Marmara Boat Show ilk kez Kocaeli'de düzenlenecek.



Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı "Marmara Boat Show", İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi katkılarıyla 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi bugün Marmara Boat Show ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Anadolu Ekspo Ortakları Saadettin Haymana ile Cem Aydın katılım gösterdi.



Düzenlenecek fuar hakkında bilgiler veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "105 kilometre Marmara'daki deniz kıyımız, Karadeniz ve Sapanca'daki kıyılarımız var. Kocaeli aynı zamanda da bir fuarcılık kenti. Dünyadaki fuarcılığı gördüğünüz zaman çok ciddi anlamda kente gelişim sağlıyor. Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Marmara Boat Show olarak ilkini Ocak ayında gerçekleştireceğiz. Kocaeli'den denizcilik sektörüne sağlayabileceğimiz katkıları yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli'nin denizcilik sektörü içerisinde en önemli kentlerden birisi olması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.



Fuar adına beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Anadolu Ekspo ortağı Saadettin Haymana ise, "600 katılımcı firmayla görüştük. İstanbul'daki fuarlardan daha büyük katılım bekliyoruz. Kocaeli'nin, Doğu Marmara'nın gördüğü en güzel fuar olacak inşallah. Kocaeli'ye bu fuarları getirmek çok önemli. Kocaeli'de bir takım genel fuarlar yapıp da fuarcılık yapıyormuş gibi olmak doğru bir hareket değil. Yapılan fuarları Anadolu'ya taşımak, görmesini, fikir sahibi olmasını sağlamak güzel ancak bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Deniz Ticaret Odası'nın verdiği destek bu bağlamda çok önemli. Başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve tüm sanayi ve ticaret odalarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Birçok yerel ve uluslararası markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerini ilk defa görücüye çıkaracağı fuarda 2020 model içten ve dıştan takmalı deniz motorları ilk sergilenecek. Tekne aksesuarları ve tekne yapım malzemeleri, sürat ve gezi tekneleri, motor yat ve güç ekipmanları, motorlu tekne, yelkenli tekne, marinalar ve donanımları, tekne tekstil ve aksesuarları, motor ve ekipmanları, su sporları donanımları, şişme bot ve kanolar, deniz giyim ve aksesuarları, deniz kurtarma ve acil durum malzemeleri, alternatif sporlar, deniz turizmi ve charter firmaları, havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri, güvenlik ve alarm sistemleri, elektronik cihaz ve donanımların sergileneceği fuar, ilgili dernek ve kuruluşlar gibi tüm endüstriye hakim olan geniş bir katılımcı firma profili, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - KOCAELİ