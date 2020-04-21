KOCAELİ İngiltere'den getirilen vatandaşlar İzmit'te yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

İngiltere'den uçakla getirilen 311 Türk vatandaşı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu 'na ait yurtlara getirildi. Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa öğrenci yurtlarına getirilen 311 kişiyi koruyucu kıyafetler giyen görevliler karşıladı. Yurda yerleştirilen kişiler 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçuş ile Türkiye 'ye getirilen vatandaşlar İzmit'te yurtlara yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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