Son Dakika › Güncel › Kocaeli inşaat temeli kazısı sırasında heyelan 1 işçi yaralı-2 - Son Dakika
Kocaeli inşaat temeli kazısı sırasında heyelan 1 işçi yaralı-2
7 saat önce
KOCAELİ İnşaat temeli kazısı sırasında heyelan 1 işçi yaralı-2.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
KOCAELİ İnşaat temeli kazısı sırasında heyelan 1 işçi yaralı-2
Son Dakika Rize'de 830 mevsimlik işçi alımını duyanlar gece yarısından itibaren kuyruğa girdi Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü