Son Dakika Haberleri: Kocaeli İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Kocaeli İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan aşağı düştü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan aşağı düştü. Vücudunda kırıklar olan Ali Nane tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek 3'ncü kattan aşağı düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Ali Nane, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Ali Nane tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: DHA

Merkez, Sabah, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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