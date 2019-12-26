Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon - Son Dakika

Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

6 saat önce

İnternet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyonİZMİT'te bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen polis, salona baskın düzenledi.

İnternet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

İZMİT'te bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen polis, salona baskın düzenledi. İnternet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın 3 kişi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit'te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, masaj salonuna baskın düzenledi. Polis, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 1'i kadın 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular!

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]