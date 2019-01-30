Son Dakika Haberleri: Kocaeli İntihar Eden 8 Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli İntihar Eden 8 Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

20 dakika önce

İntihar eden 8 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandıKocaeli'nin Derince ilçesinde, intihar eden 8 aylık hamile Kader Kırbaş Korkmaz (35), toprağa verilirken yakınları fenalaştı.

İntihar eden 8 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, intihar eden 8 aylık hamile Kader Kırbaş Korkmaz (35), toprağa verilirken yakınları fenalaştı.

Olay dün akşam saatlerinde Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Kader Kırbaş Korkmaz, aynı apartmanda üst komşusu olan ablasının evine gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada çatı katına çıkan Kader Kırbaş Korkmaz, kendini tavana iple astı. Ablasının çatı katına çıkması sonucu bulunan Kader Kırbaş Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Kader Kırbaş Korkmaz'ın cenazesi, bugün Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nin önünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında Korkmaz'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Genç kadının fenalaşan kardeşi Ümit Kırbaş, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşi Mahmut Can Kırbaş ise baygınlık geçirerek cem evi önündeki banka yatırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:03 Kaynak: DHA

Kocaeli, Derince, Güncel
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