Kocaeli İntihar Etmek İçin Tabelaya Çıkan Genci Polis İkna Etti
58 dakika önce
İntihar etmek için tabelaya çıkan genci polis ikna ettiİZMİT'te intihar etmek isteyen Ç.C.(31) reklam tabelasına çıktı.
İntihar etmek için tabelaya çıkan genci polis ikna etti
İZMİT'te intihar etmek isteyen Ç.C.(31) reklam tabelasına çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde C.Ç. polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay öğleden sonra, Körfez
Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıkan Ç.C.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye
ekibi, Ç.C.'nin aşağıya atlama ihtimaline karşı tabelanın altına şişme atlama yatağı açarak önlem aldı. İşsiz olduğu, 1200 lira para istediği öğrenilen Ç.C., itfaiye merdiveniyle yanına yaklaşan polis ekipleri tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde kalan Ç.C. ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Ç.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:20 Kaynak: DHA
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