Son Dakika Haberleri: Kocaeli İntihara Kalkıştığı Üst Geçitte Bayıldı

Kocaeli İntihara Kalkıştığı Üst Geçitte Bayıldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar etmek isteyen M.S. (32) bayıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar etmek isteyen M.S. (32) bayıldı. İtfaiye merdiveni ile aşağı indirilen M.S. tedavi altına alındı.

Öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Malkoçoğlu Mehmet Bey üst geçidinde intihar etmek isteyen kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatarak önlem aldı. Girdiği bunalım sonucu üst geçitte korkulukları aşarak intihar etmek isteyen M.S.'ın yanına itfaiye merdiveni ile yanaşıldı. Bayılan M.S. hemen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi. M.S., 112 Acil ekibi tarafından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S.'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

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