Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika

Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

6 saat önce

Kocaeli'de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek açıkladıkları bildiride, TSK tarafından İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıklayarak Esed rejimini kınadı.

Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Kocaeli'de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek açıkladıkları bildiride, TSK tarafından İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıklayarak Esed rejimini kınadı.


Kocaeli'de mesleki ve sivil toplum örgütleri, iş adamları ve iş kadınları TSK tarafından İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Sanayi kenti Kocaeli'de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri, bir araya gelerek ortak basın bildiriyle harekata destek verdiklerini açıkladılar. Ortak bildiriyi okuyan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esed rejimi tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden ve toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" dedi.


"Acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir"


"İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü" ifadelerine yer veren Zeytinoğlu, "Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir" diye konuştu.


"Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"


Birlik olarak harekata destek verdiklerini ifade eden Zeytinoğlu, "Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla almaya da başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Bahar Kalkanı Harekatı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ağır darbe vurduğu Suriye'de, ölen rejim askerlerinin ailelerinin maaşlarına zam yapıldı
Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]