Kocaeli iş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli iş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

12 dakika önce

İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı sonucu tutuklandı.

İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı sonucu tutuklandı.

İzmit'te bir inşaat şirketi sahibi olan iş insanı Aydın Koçaslan ve şirketinin muhasebecisi Ardahan Arda, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiindeki ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ardahan Arda tedavisinin ardından taburcu olurken, Aydın Koçaslan ise 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

Kocaeli'de kısa süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosyayı yeniden açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu geçen 3 Ocak günü olay sırasında Aydın Koçaslan'ın yanında olan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, emniyette işlemleri tamamlanan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. 6 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine 4 kişi yeniden gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli iş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı, Başiskele, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
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