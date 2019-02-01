Kocaeli İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 6 Yaralı
1 saat önce
İşçi servisi ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 yaralıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.
İşçi servisi ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 yaralı
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza Düzağaç
Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında meydana geldi. Adnan Ş. İdaresindeki 41 P 2762 plakalı bir lastik fabrikasının işçilerini taşıyan servis midibüsü 41GD 116 Şaban S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis midibüsü yan yattı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
ve Aile Konak
Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:52 Kaynak: DHA
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