Son Dakika Haberleri: Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

3 dakika önce

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldıKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu nedeniyle etkilendi.

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu nedeniyle etkilendi. Önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durdurulurken, işçiler tedavi altına alındı.

Karamürsel'de bir fabrikada çalışan işçiler temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, 'Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar.' dedi.

Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

Acil Servis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bir günde üç kez sallanan Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 21:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]