Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3
1 saat önce
KOCAELİ İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
KOCAELİ İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3
Suudi Arabistan, rafineri saldırısı nedeniyle petrol üretimini durdurduğunu açıkladı HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması Davutoğlu cephesinden Bahçeli'nin "serok" sözlerine yanıt geldi Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı