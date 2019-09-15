Son Dakika Haberleri: Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3
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Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3

1 saat önce

KOCAELİ İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3.

KOCAELİ İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3

Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı-3

Acil Servis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
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