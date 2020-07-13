KOCAELİ İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi - Son Dakika

KOCAELİ İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi

İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildiKOCAELİ'de, kaçırdıkları kişilere işkence yaparak zorla senet imzalatan çete polis tarafından çökertildi.

İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi

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KOCAELİ'de, kaçırdıkları kişilere işkence yaparak zorla senet imzalatan çete polis tarafından çökertildi. Daha önce 6 kişinin tutuklandığı çetenin 10 üyesi daha gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine 21 Haziran günü Başiskele ilçesinde kendi iş yerinde öldüresiye dövülerek dolaba konulan R.T.'yi kurtardı. Borcu olan R.T.'yi dövdükleri belirlenerek gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmaya devam eden polis, 26 Mayıs tarihinde Ç.T. isimli bir kişinin de aracının önü kesilerek kaçırıldığını ve Başiskele ilçesindeki bir depoda 2 gün boyunca işkence yapılarak zorla senet imzalatıldıktan sonra serbest bırakıldığını tespit etti.

10 ŞÜPHELİ VE 1 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

10 kişinin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 10 Temmuz günü Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'da özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda K.Y., K.H.Y., B.Ö., A.K., M.T.O., B.O., Z.Ö., A.E.Y., O.Ö. ve M.E. gözaltına alındı. Ayrıca operasyon sırasında, gözaltına alınan kişilerden birinin evinde olan ancak çeteye dahil olmadığı tespit edilen F.Y. isimli kişinin de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunun anlaşılarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 372 adet tabanca mermisi, elektroşok cihazı, aralarında şikayetçiler R.T. ve Ç.T.'nin de olduğu çok sayıda kişiye imzalatılmış senet ve beyannameler ile bir miktar kenevir ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Y. de cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi - Son Dakika
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