Kocaeli İşten Çıkarılan Çalışan, Eski Patronunu Vurdu
1 saat önce
İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurduİZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.
İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurdu
İZMİT(Kocaeli
),(DHA
) - İZMİT'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Hayati İ. hafif yaralanırken, Ali Z. kaçtı.
Olay akşam saatlerinde Mehmet Ali Paşa
Mahallesi Bağdat
Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., şarküteriye geldi. Üst katta bulunan ofise çıkan Ali Z., kendisini işten çıkaran Hayati İ. ile görüşmek istedi. Hayati İ.'nin odasına giren Ali Z., "Beni neden işten çıkardın" diyerek pompalı tüfekle bir el ateş etti. Hayati İ. sol dizinden yaralanırken, Ali Z. olay yerinden kaçtı. Şarküteri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Ünversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hayati İ. tedavi altına alındı. Polis
, Ali Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:58 Kaynak: DHA
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