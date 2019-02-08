Son Dakika Haberleri: Kocaeli İşten Çıkarılan Çalışan, Eski Patronunu Vurdu

Kocaeli İşten Çıkarılan Çalışan, Eski Patronunu Vurdu

1 saat önce

İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurduİZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurdu

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Hayati İ. hafif yaralanırken, Ali Z. kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., şarküteriye geldi. Üst katta bulunan ofise çıkan Ali Z., kendisini işten çıkaran Hayati İ. ile görüşmek istedi. Hayati İ.'nin odasına giren Ali Z., "Beni neden işten çıkardın" diyerek pompalı tüfekle bir el ateş etti. Hayati İ. sol dizinden yaralanırken, Ali Z. olay yerinden kaçtı. Şarküteri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Ünversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hayati İ. tedavi altına alındı.

Polis, Ali Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

DHA, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı

Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel) Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli İşten Çıkarılan Çalışan, Eski Patronunu Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]