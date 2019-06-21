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KOCAELİ İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti 2 yaralı

32 dakika önce

İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti 2 yaralıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işten çıkartılan Şahin Yılmaz adlı kişi evden aldığı tabanca ile fabrikaya ateş etti.

İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti 2 yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işten çıkartılan Şahin Yılmaz adlı kişi evden aldığı tabanca ile fabrikaya ateş etti. Mermi isabet eden 2 işçi yaralandı.
Yeni Köy Serbest Bölge'de bir fabrikada çalışan Ş.Y sabah işbaşı yapacağı sırada kendisine işten çıkartıldığı söylendi. Sinirlenen Şahin Yılmaz evinde bulunan ruhsatsız silahı alarak fabrika önüne gelip rast gele ateş etmeye başladı. Ahmet A adlı içşinin sırtına, Rıdvan Ç. adlı işçinin de bacağına isabet eden kurşun sorasında kanlar içersinde yere yığıldılar. Fabrika yöneticileri ve işçiler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Sırtından Yaralanan Ahmet A. hastanede müdahalesinin ardından hemen ameliyata alınırken bacağından vurulan Rıdvan Ç. ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçtığı öğrenilen Şahin Yılmaz'ı yakalamak için Başiskele Polis merkezi ekipleri çalışma başlattı.
KOCAELİ İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:52 Kaynak: DHA
Gölcük, Şahin Yılmaz, Güncel
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