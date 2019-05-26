Son Dakika Haberleri: KOCAELİ İTFAİYE KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AŞAĞI ATLADI

KOCAELİ İTFAİYE KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AŞAĞI ATLADI

49 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için bir itfaiyeci itfaiye merdiveni ile ağaca yanaştı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için bir itfaiyeci itfaiye merdiveni ile ağaca yanaştı. Bir kedi korkarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaçtan işyerinin çatısına atlarken, diğer kedi ise aşağı indirildi.
Gölcük 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan ağaca çıkan 2 yavru kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağacın en tepesinde bulunan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiye merdiveni ile yanlarına yanaştı. İtfaiyeci önce bir yavru kediyi alarak aşağı indirdi. İtfaiyeci daha sonra diğer kediyi almak için ağaca yanaştı. Bu sırada korkan kedi ağaçtan aşağıda bulunan işyerinin çatısına atladı. Kurtarılan kedi annesinin yanına gitti. Çatıya atlayan kedi ise yanına yaklaşanları görünce çevreden uzaklaştı. Çevrede toplananlar merakla kurtarma çalışmasını izledi.
KOCAELİ İTFAİYE KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AŞAĞI ATLADI
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:09 Kaynak: DHA
19 Mayıs, Gölcük, İtfaiye, Güncel
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