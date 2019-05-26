KOCAELİ İTFAİYE KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AŞAĞI ATLADI
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için bir itfaiyeci itfaiye merdiveni ile ağaca yanaştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:09 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için bir itfaiyeci itfaiye merdiveni ile ağaca yanaştı. Bir kedi korkarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaçtan işyerinin çatısına atlarken, diğer kedi ise aşağı indirildi.
Gölcük 19 Mayıs
Caddesi'nde bulunan ağaca çıkan 2 yavru kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekibi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağacın en tepesinde bulunan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiye merdiveni ile yanlarına yanaştı. İtfaiyeci önce bir yavru kediyi alarak aşağı indirdi. İtfaiyeci daha sonra diğer kediyi almak için ağaca yanaştı. Bu sırada korkan kedi ağaçtan aşağıda bulunan işyerinin çatısına atladı. Kurtarılan kedi annesinin yanına gitti. Çatıya atlayan kedi ise yanına yaklaşanları görünce çevreden uzaklaştı. Çevrede toplananlar merakla kurtarma çalışmasını izledi.
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