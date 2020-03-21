KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek - Son Dakika

KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek

6 saat önce

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destekKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su takı ile destek verdi.

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su takı ile destek verdi.

Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak saat 21.00'de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi'nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi.

KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:58 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor         
09:54
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]