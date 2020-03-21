KOCAELİ İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek - Son Dakika

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su takı ile destek verdi.

Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak saat 21.00'de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi'nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi.