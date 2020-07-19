Kocaeli İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı İtfaiye Müfreze Binası'nın inşaat çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı İtfaiye Müfreze Binası'nın inşaat çalışmaları tamamlandı.

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İtfaiyenin olaylara daha kolay müdahale edebilmesi için kentte yeni müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir binayı da İzmit ilçe Bağçeşme semtine yaptı. Bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak olan müfreze binasının tüm inşaat çalışmaları sona ererken Büyükşehir ekipleri, çevre düzenleme ve ince detay işlerine başladı. En kısa zamanda tüm işleri bitecek olan müfreze binası, hizmete de en kısa sürede girecek.


Türkiye'ye örnek olan Kocaeli İtfaiyesi'nin olaylara daha hızlı müdahale etmesi için elinden gelen her imkanı sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir müfreze binasını daha tamamladı. İzmit ilçesi Bağçeşme semtinde inşa edilen müfreze binasının çevre düzenleme işleri kalırken hizmete en kısa zamanda girecek. Hizmete girdikten sonra da itfaiyenin müdahale süresi önemli derecede düşecek.


Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunuyor. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak yer alıyor. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da çalışanların kullanımı için yapıldı. Birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler yapıldı. Bina girişinde güvenlik binası bulunuyor. Bina çevresinde ise otopark oluşturuldu. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor - Son Dakika
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