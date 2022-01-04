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Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale - Son Dakika

Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale

04.01.2022 10:09
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021 yılında kent genelinde 9 bin 772 olaya müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021 yılında kent genelinde 9 bin 772 olaya müdahale etti. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 8 dakika.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılı boyunca yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Yangınlara ortalama 8 dakika varış süresiyle Kocaeli İtfaiyesi, ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 9 bin 772 olaya müdahale etti.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 18 profesyonel, 25 gönüllü itfaiye istasyonu, 104 itfaiye aracı, 518 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2021 yılına damga vurdu. Olaylara ortalama 8 dakika varış süresinin yanı sıra Türkiye'de yaşanan birçok olaya da müdahale etti.

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2021 yılı boyunca meydana gelen 3 bin 439 yangın, 450 trafik kazası, 315 su tahliyesi, bin 117 insan kurtarma, 3 bin 113 hayvan kurtarma ve bin 338 diğer olaylar olmak üzere toplamda 9 bin 772 olaya müdahale etti.

AFKOM Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) ise yıl içerisinde Kocaeli sahillerinde bin 695 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Kocaeli'nin dışında İtfaiye ekipleri 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarına müdahale etti. Kocaeli İtfaiyesi 13 gün boyunca bölgede 2 araç ve 16 personeliyle yangınla mücadele etti. Birçok can kurtaran ve bölgede önemli çalışmalara imza atan itfaiye personeli çalışmalarıyla takdir topladı. - KOCAELİ

Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale
Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dk müdahale - Son Dakika


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