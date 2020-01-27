Kocaeli İtfaiyesi, üniversite hastanesi personeline yangın eğitimi verdi - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil durum ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (KOBİTEM) uygulamalı yangın eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli İtfaiyesi'nin, kurum ve kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimleri vermeye devam ettiği, bu kapsamda KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil durum ekibinin, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi'nden uygulamalı yangın eğitimi aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kocaeli İtfaiyesi'nde yapılan gerçeğe yakın farklı tipte yangın simülasyon uygulamaları, acil durum ekiplerinin bilgi ve becerilerini artırıyor. Yapılan son eğitimlere katılan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil durum ekibi de İtfaiye Eğitim Merkezi Eğitim Sahası'nda teorik ve pratik olarak birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Üç gün süren eğitimlerde, yanma ve yangın teorisi, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu donanım ve temiz hava solunum cihazları, yangına müdahale malzemeleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, ekip çalışması ve yangına müdahale organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Verilen teorik bilgilerin devamında, itfaiyecilerin kuşandıkları koruyucu giysi ile yangın söndürme, koruma ve kurtarma konularında uygulamalı eğitimler de yaptırıldı."