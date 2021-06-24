Kocaeli İtfaiyesi Yeni Araçları ile Daha da Güçleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin örnek itfaiyelerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç filosunu genişletiyor. Pek çok olayda ve afette görev yapan itfaiye teşkilatı, modern araçlarla çalışmalarını daha da hızlı ve kolay hale getirecek. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi biri merdivenli olmak üzere 6 adet yeni itfaiye aracı alıyor.

YENİ ARAÇLARIN İHALESİ 17 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Yeni gelecek olan araçlar ile filosunu daha da genişletecek olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi için 17 Mayıs 2021 tarihinde ihale gerçekleştirilmişti. Bu çerçevede bir tanesi 2, 5 tonluk su kapasiteli itfaiye aracı ve beş tanesi 6 tonluk itfaiye arazözü alınacak.

İTFAİYE OLAYLARA KARŞI DAHA DONANIMLI OLACAK

Yeni araçlardan bir tanesi 18 metre merdivenli 2, 5 ton su kapasiteli itfaiye aracı, 300 hp gücünde olacak. Beş adet 6 ton su kapasiteli itfaiye araçları ise 300 hp gücünde ve 600 litre köpük kapasite ile hizmet verecek. Araçlar hem ilk müdahale hem de takviye aracı olarak kullanılabilecek. Böylelikle Kocaeli İtfaiyesi olaylara karşı daha donanım olacak.

KOCAELİ İTFAİYESİ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı güç geçtikçe büyüyor. Hali hazırda kurulu 18 istasyonumuzla 7/24 hizmet vermeye devam ediliyor. Acil ve afet durumlarında daha kaliteli ve hızlı müdahale edilebilmesi için yapılar ve araç gereçler güçlendiriliyor. Bu kapsam dahilinde merkez daire başkanlığının yeni bina inşaatı hızla devam ederken, 2022 yılında Kartepe, Başiskele ve Gebze başta olmak üzere olaylara daha erken ulaşımın sağlanması amacıyla uzak mesafelerde de yeni istasyon kurma çalışmaları planlanıyor.

ÇATI VE BACA YANGINLARINA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sıklıkla karşılaşılan çatı yangınları ve baca yangınlarına karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alarak hareket edilmesi konusunda ivedilikle uyarıyor. Özellikle çatı izolasyon çalışmaları esnasında oluşabilecek yangınlardan kaçınmak adına işin ehli kişiler tarafından yapılması, restoran ve endüstriyel tesislerde bulunan bacaların zamanında ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak temizlenmesi olası yangın risklerini azaltıyor. Ayrıca endüstriyel tesislerde çalışan personellerine, kurumumuz tarafından verilen temel yangın eğitimlerinin aldırılması da olası bir yangında erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alınmasında büyük katkı sağlıyor.