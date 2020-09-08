KOCAELİ İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan kütüphaneyi tanıttı - Son Dakika

İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan kütüphaneyi tanıttı

İZMİT Belediyesi'nce yaptırılan binlerce kitabın yanı sıra 25 bin dijital kitap arşivi olan Çetin Emeç Kütüphanesi tanıtıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kütüphanenin hem geleneksel hem dijital kütüphane hizmetini aynı anda sunduğunu söyledi.

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan ve geçen ay hizmete giren Çetin Emeç Kütüphanesi, düzenlenen törenle tanıtıldı. Bünyesinde bulunan binlerce kitabın yanı sıra 25 bin kitaplık dijital arşiviyle hizmete giren kütüphane, öğrencilere internet imkanı da sağlıyor. Amaçlarının öğrencilerin kitaba ulaşabilme imkanlarını artırmak olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu gibi kültürel hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

"PANDEMİDEN SONRA DAHA FAZLA KİTLELERE ULAŞACAĞIZö

Kütüphanenin aynı anda 100'den fazla kişiye ev sahipliği yapabildiğini, fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kapasitenin altında kullanılacağını ifade eden Hürriyet, "Hizmet verecek olan bu kütüphanemiz 310 metrekare alan üzerinde kuruldu ve normalde 100 kişiyi aşkın insana aynı anda hizmet verecek olan bir kütüphane. Fakat koronavirüs nedeniyle biraz daha tedbirli, biraz daha az sayıda insanın faydalanacağı bir şekilde aktif hale getireceğiz şu anda. Pandemiden sonra inşallah daha büyük kitlelere daha çok gencimize burası hizmet edecektir.ö diye konuştu.

"HEM GELENEKSEL HEM DE DİJİTAL KÜTÜPHANE BULUNUYORö

Sanal ortamdaki kütüphane sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "İnternet erişimi de sağlayan bu kütüphane, hem geleneksel hem de dijital kütüphane hizmetini aynı anda sunuyor. Dil, edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk gibi 28 farklı ana başlık altında binlerce kaynak bulunduruyor. Dijital ortamdaki binlerce kitaplık arşiviyle hizmete başlayan İzmit Belediyesi Kütüphanesi'ne internet üzerinden de ulaşılabiliyor. Tüm halkımıza hayırlı olsunö dedi.