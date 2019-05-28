KOCAELİ İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki

İzmit Belediyesi
'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki
Hizmet-İş Sendikası'nca İzmit Belediyesi'nden 10 işçinin çıkarılmasına tepki gösterildi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli
Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilerin ramazanda işsiz bırakıldığını söyledi.
İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan 10 işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, sendika üyeleriyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. 'Başkan Fatma, işçileri atma' sloganları atılırken, Ersoy yaptığı açıklamada, "Hizmet-İş Sendikamızın yetkili olduğu İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.'de çalışan 10 üyemizin iş akdi feshedilmiştir. Kamuoyunun dikkatini çekmemek için gizli ve sessiz bir biçimde yapılan bu fesih yasa dışı, hukuksuz ve kanunsuzdur. Fesih sebebinin yazılmadığı, BEKAŞ A.Ş. tarafından fesih işleminin yapılması gerekirken İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları tarafından yapılan bu fesih, yasal olarak geçersiz ve yok hükmündedir" dedi.
İdris Ersoy, ramazanda işçilerin işsiz bırakıldığını belirterek, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce CHP
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. İşçiler bana güvensin' diyerek, 'Ben de işçi çocuğuyum; emeğin, alın terinin, açlığın ne olduğunu bilirim' demiş; ancak daha 2 ay olmadan mübarek ramazan günü çalışanları işsizliğe mahkum etmiştir. Bu hukuksuzluğu, kuralsızlığı, mobbingi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın
, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un açıklamaları üzerine, "Belediyemizde temin etmeye çalıştığımız iş huzurunu bozmaya çalışan Hizmet- İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un işçileri galeyana getirmeye çalıştığı ve kamuoyunda infial yaratmaya çabaladığı demagoji dolu açıklamaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır. İzmit Belediyesi'nden 10 kişi işten atılmamıştır. Sözüm ona işçi kıyımı diye nitelendirilen olayda, dört kişinin belediyede olan deneme süreleri de dolmuştur. Bekaş A.Ş.'nde çalışmakta olan 4 personelden 2'si 31 Mart Yerel Seçimlerine iki gün kala, diğer 2'si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Söz konusu 4 kişi, İdris Ersoy'un iddia ettiği gibi Hizmet İş Sendikası
'na üye değildir. Burada da Hizmet İş Sendikası'nın kamuoyunu bir kez daha yanılttığını ve karmaşa ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.
Dilek Yalçın, 6 kişinin ise kendi istekleriyle işten ayrıldığını belirterek, "Sendika Başkanı Ersoy'un iddia ettiği gibi diğer 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış, aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir. Bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini olumlu karşılayarak ve herhangi bir zorluk çıkarmadan bu taleplerini yerine getirdik." diye konuştu.