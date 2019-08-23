KOCAELİ İZMİT Çökme tehlikesi bulunan iki bina tahliye edildi-EK
44 dakika önce
KOCAELİ İZMİT Çökme tehlikesi bulunan iki bina tahliye edildi-EK.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
KOCAELİ İZMİT Çökme tehlikesi bulunan iki bina tahliye edildi-EK
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