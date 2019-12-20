Kocaeli-izmit kadın kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli-izmit kadın kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Kocaeli-izmit kadın kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

6 saat önce

İzmit Kadın Kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturduİzmit Belediyesi tarafından, kadınlara işgücü ortamı oluşturmak, kadınların kültürel ve ekonomik yönden faydalanmaları sağlamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

İzmit Kadın Kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi tarafından, kadınlara işgücü ortamı oluşturmak, kadınların kültürel ve ekonomik yönden faydalanmaları sağlamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi iş sahibi olamayan kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, İzmit'e bağlı Durhasan ve Karaabdülbaki mahallelerinde 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Her iki mahallede toplamda yaklaşık 14 dönüm alan üzerine kurulu olan bahçelere dikilen 23 bin lavanta fidesinden elde edilen mahsulün, kozmetik sektöründen, sanayi sektörüne kadar birçok alanda kullanılarak gelir elde edilmesi hedefleniyor. Amaçlarının kadınların işgücüne katkı sağlaması ve ekonomik anlamda gelir elde edebilmeleri olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Çocuklar gülerse, dünya güler. Kadınlar gülerse aile güler dedik ve o yüzden çalışmalarımızı hep kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaştırarak devam ettik' dedi.

'HEM İSTİHDAM YARATTIK, HEM DE KADININ GÜCÜNÜ KULLANDIK'

Yaptıkları bu projeyle kadınların ekonomik hayata katılımlarını hedeflediklerini ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi 'Kalkınma hamlelerimizden bir tanesinin kadın kooperatifleri olacağına dair söz vermiştik. Kadınlar buralarda gerektiğinde toprakla, gerektiğinde el sanatlarıyla, gerektiğinde üretim mekanizmalarıyla buluşacak. Bu sayede hem istihdam yaratmış olacak hem de kadınların üreten gücünü Türkiye'ye bir katkı olarak kazanmak istedik. Kadınlar üretsin, kente değer katsın istedik bu yüzde kooperatifleri hayata geçirdik. Hepimize hayırlı olsun?

Kocaeli-izmit kadın kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi, Durhasan, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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