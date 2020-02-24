Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı - Son Dakika

Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı

6 saat önce

İzmit Körfezi'nde yunusların dansıKOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı.

İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Yunusların İzmit Körfezi'ndeki dansı ilgiyle izlenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kirlilikten arınan, balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde Karamürsel açıklarında görünen yunus sürüsünün denizdeki dansı ilgiyle izlenildi.

Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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