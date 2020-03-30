KOCAELİ İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı - Son Dakika

KOCAELİ İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
6 saat önce
İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktıİZMİT Körfezi'ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı.
İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
İZMİT Körfezi'ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi'nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.
İzmit'te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu. İzmit Körfezi'nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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