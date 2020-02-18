Kocaeli izmit körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin tl ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli izmit körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin tl ceza - Son Dakika

Kocaeli izmit körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin tl ceza

6 saat önce

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin TL cezaKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, denize kirli balast döktüğü tespit edilen Panama bandıralı gemiye, 635 bin 614 TL para cezası kesti.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, denize kirli balast döktüğü tespit edilen Panama bandıralı gemiye, 635 bin 614 TL para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Körfezi'ni temiz tutmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesindeki bir limanı denetleyen ekipler, limana bağlı bulunan Panama bandıralı 'BISKRA' adlı geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti. Gerekli numuneleri alan ekipler gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere ceza kesiyor.

Kocaeli izmit körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin tl ceza

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
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