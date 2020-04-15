KOCAELİ İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı - Son Dakika

KOCAELİ İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı

6 saat önce

İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındıİZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı

İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 8 katlı apartmanın izolasyona alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.

KOCAELİ İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:12 Kaynak: DHA

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