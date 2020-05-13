KOCAELİ İzmit'te çocuklar parkların tadını çıkardı - Son Dakika

İzmit'te çocuklar parkların tadını çıkardı

İZMİT'te, günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki kişiler, bugün ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda oyun oynadığı görüldü.

Deniz ve Derya isimli iki çocuğuyla beraber parka gelen Semra Çınar, çocukların sabah erken saatlerde uyanıp parka gelmek için sabırsızlandıklarını belirterek, "2 aydır evdeyiz, çocuklar çok oldu evde kalmak. Gerek onlara koronavirüsü anlatmak, bu hastalığın nasıl bir şey olduğunu anlamak zor bir durum onlar için. Anlayamıyorlar, keşke bu virüs bizim ülkemize gelmeseydi diyorlar. Ellerini yıkarken, şarkılar söyleyerek geçirdik biz evde kaldığımız bu süreyi. Bu sabah çok erken kalktılar parka gelebilmek için. Çok mutlular, inşallah bir an önce bu hastalık ülkemizden gider ve biz normal yaşantımıza döneriz." dedi.

2,5 yaşındaki kızı Miray ile parka gelen Bahadır Arat, "Evde kaldıkları süre boyunca bizi çok bunalttılar ama yapacak bir şey yok burada olağanüstü bir durum var. Miray şu an 2,5 yaşında normalde söz dinleyen bir bebek ama bunaldığı zaman bizi de çok bunalttı. İyi oldu bugün sokağa çıkabilmeleri. Havanın güzel olması da çok iyi denk geldi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok bunlar ufak tefek şeyler. Daha büyük ve daha zor görevleri olanlar var, doktor ve hemşireler gibi. Onların çocuklarının durumu daha zor, onlar çocuklarını hiç göremiyorlar. Biz en azından akşam olunca çocuğumuzu görebiliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız" diye konuştu.