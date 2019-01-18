Kocaeli İzmit'te Fuhuş Operasyonu 7 Gözaltı
37 dakika önce
İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltıKOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmit
'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü
Ahlak Büro ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmit Karabaş Mahallesi'nde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, dernek adı altında masaj salonu olarak hizmet veren bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında işyerini kiraladığı ve fuhuş için aracılık yaptığı öğrenilen D.D.(36) isimli kadın ile Ö.C.(45), M.B.(29) ve E.Z.(24) isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen D.D. isimli kadın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen bir diğer operasyonda ise, polis ekipleri içerisinde fuhuş yapıldığını tespit ettikleri bir eve baskın düzenledi. Operasyonda fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen B.G.(44) ile Özbekistan
uyruklu oldukları öğrenilen K.D.(34) ile M.O.(29) isimli kadınları gözaltına aldı. Özbekistan uyruklu kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilirken, B.G. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:11 Kaynak: DHA
Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü