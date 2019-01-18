Son Dakika Haberleri: Kocaeli İzmit'te Fuhuş Operasyonu 7 Gözaltı

Kocaeli İzmit'te Fuhuş Operasyonu 7 Gözaltı

37 dakika önce

İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltıKOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, dernek adı altında masaj salonu olarak hizmet veren bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında işyerini kiraladığı ve fuhuş için aracılık yaptığı öğrenilen D.D.(36) isimli kadın ile Ö.C.(45), M.B.(29) ve E.Z.(24) isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen D.D. isimli kadın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen bir diğer operasyonda ise, polis ekipleri içerisinde fuhuş yapıldığını tespit ettikleri bir eve baskın düzenledi. Operasyonda fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen B.G.(44) ile Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen K.D.(34) ile M.O.(29) isimli kadınları gözaltına aldı. Özbekistan uyruklu kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilirken, B.G. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

İzmit, 3. Sayfa
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