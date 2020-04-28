KOCAELİ İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü, polis uyardı - Son Dakika

İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü, polis uyardı

İZMİT'te havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü. PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

İzmit'te hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymadıkları görülen vatandaşlar, özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Ancak genel olarak herkesin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında ekip araçlarıyla anonslar yaparak sokağa çıkan kişilerin evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.