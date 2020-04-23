KOCAELİ İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
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KOCAELİ İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı

27 dakika önce

İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladıKOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, balkonlarda bulunan çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, balkonlarda bulunan çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların bayramını kutladı. İzmit Akpınar TOKİ konutlarında yapılan etkinlikte jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla çocukları balkonlara davet. Ellerinde bayraklarla balkona çıkan çocuklar, jandarma araçlarından çalınan şarkılarla 23 Nisan kutlaması yaptı. Jandarma motosikletli timleri çocuklara mini bir şov yaptı. Balkonlardaki çocuklar jandarma ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

KOCAELİ İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı

Jandarma, 23 Nisan, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:02 Kaynak: DHA

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