KOCAELİ İZMİT'TE MİMAR SİNAN'IN ESERİ CAMİ RESTORE EDİLİYOR - Son Dakika

İZMİT'te Mimar Sinan'ın eseri olan 441 yıl önce yapılan, halk arasında Yeni Cuma Camii olarak bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii'nde, yaklaşık 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı.

İzmit şehir merkezinde II. Selim döneminde vezirlik yapmış olan Pertev Mehmet Paşa'nın isteği üzerine vefatından sonra Kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Pertev Mehmet Paşa Camii, 2017 yılının Mayıs ayında restorasyona alındı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 milyon 255 bin TL bütçe ile ihalesi yapılan restorasyonun, 2019 yılının Eylül ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak çalışmada yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle halk arasında Yeni Cuma Camii olarak da bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasında gecikmeler yaşandı.

Caminin dış cephesinde kurulan iskelelerin çoğunun kaldırılmasıyla kubbenin tepesindeki alem de ortaya çıktı. 1999 Marmara Depremi'nde hasar gördükten sonra bir kez restore edilen minarede çalışmalar sürerken, dış duvarlardaki çalışmaların çoğunun da tamamlandığı görüldü. Restorasyonun bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.