Son Dakika Haberleri: Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü
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Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü

1 saat önce

İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR durdu. Arkadan gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü

TEM Otoyolu, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
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