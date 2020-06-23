KOCAELİ İzmit'te sağanak yağış - Son Dakika

KOCAELİ İzmit'te sağanak yağış
İzmit'te sağanak yağışİZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İzmit'te sağanak yağış
İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:42 Kaynak: DHA
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