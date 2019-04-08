Kocaeli İzmit'te Sağanak Yağış Etkili Oldu
1 saat önce
İzmit'te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İzmit
'te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklar sularla kaplandı.
İzmit'te öğleden sonra bir anda bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkanınca, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura yakalananlar saçakların altında ve iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Zaman zaman doluya dönüşen yağmur, kısa süre yağdıktan sonra durdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:04 Kaynak: DHA
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