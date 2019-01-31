Son Dakika Haberleri: Kocaeli İzmit'te Silahlı Kavga 2 Yaralı

Kocaeli İzmit'te Silahlı Kavga 2 Yaralı

1 saat önce

İzmit'te silahlı kavga 2 yaralıİZMİT'te, iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlenirken Mecnun T. ile eşi Miyaser T. yaralandı.

İzmit'te silahlı kavga 2 yaralı

İZMİT'te, iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlenirken Mecnun T. ile eşi Miyaser T. yaralandı.

Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. ve V.Ö. evden aldıkları tüfek ile diğer ailenin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla Mecnun T. ile eşi Miyaser T. kanlar içerisinde yerde kalırken, F.Ö. ve V.Ö. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Mecnun T. ile eşi Miyaser T.'ye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri F.Ö. ve V.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

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