KOCAELİ İzmit'te sokağa kısıtlama öncesi pazar vatandaşlarla doldu - Son Dakika

İzmit'te sokağa kısıtlama öncesi pazar vatandaşlarla doldu

İZMİT'te uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler semt pazarlarında yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce alışverişini tamamlamak isteyenler, İzmit Doğu Kışla'da bulunan pazar alanında yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, pazar girişine stantlar kurarak pazara girmek isteyenlere maske dağıtıp dezenfektan sıktı. Yasağa rağmen bazı kişiler, pazar alanında kurulan tezgahlarda bulunan meyve ve sebzeleri elle seçerken, zaman zaman sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı görüldü. Polis ekipleri pazar alanında devriye gezerek, insanların alışverişlerini bir an önce tamamlayıp evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.