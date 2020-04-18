KOCAELİ İzmit'te sokaklar yasağa saatler kala sessizliğe büründü - Son Dakika

İzmit'te sokaklar yasağa saatler kala sessizliğe büründü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar erkenden evlerine girdi, sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala İzmit'te cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerine kadar alışverişini tamamlayanların çoğu evlerine girdi. Kent genelinde belirli aralıklarla kontrol noktası kuran polis ekipleri, araçlardan anonslar yaparak dışarıda olan az sayıda kişinin evlerine dönmesi için çağrıda bulundu.