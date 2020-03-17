KOCAELİ İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı - Son Dakika

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KOCAELİ İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
6 saat önce
İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandıİZMİT'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları, yurtdışında Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:51 Kaynak: DHA
İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
İZMİT'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları, yurtdışında Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için hazırlandı.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurtdışından gelen vatandaşlar için hazırlandı. Yurtdışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak gözetim altında kalmaları sağlanacak.
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