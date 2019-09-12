Kocaeli 'izmitçe' uyarılar ilgi gördü

'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

İzmit Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere 'İzmitçe' uyarı tabelaları koydu. 'İzmitçe' tabelalar ilgi odağı oldu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklara çöp atılmasını önlemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezinde bulunan bazı parklara 'İzmitçe' tabelalar koyarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üzerinde, 'İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm' yazılı tabelalar vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar tabelalarda 'İzmitçe' uyarılarda bulunulmasını beğendi. İzmit halkının geçmişten bu yana kendi arasında konuştuğu bir dil olduğunu ve bu dilin belediye tarafından tabelalarda kullanılmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirten Murat Ay, Belediyenin bu tabelaları koyması vatandaşların yüzünde gülümsemeye neden oluyor. İlginç yazılar olduğu için dikkat çekici oluyor. Bu da çevre temizliği bilincine olumlu katkı sağlayacaktır. dedi.