Son Dakika Haberleri: Kocaeli 'izmitçe' uyarılar ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli 'izmitçe' uyarılar ilgi gördü

1 saat önce

'İzmitçe' uyarılar ilgi gördüİzmit Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere 'İzmitçe' uyarı tabelaları koydu.

'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

İzmit Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere 'İzmitçe' uyarı tabelaları koydu. 'İzmitçe' tabelalar ilgi odağı oldu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklara çöp atılmasını önlemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezinde bulunan bazı parklara 'İzmitçe' tabelalar koyarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üzerinde, 'İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm' yazılı tabelalar vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar tabelalarda 'İzmitçe' uyarılarda bulunulmasını beğendi. İzmit halkının geçmişten bu yana kendi arasında konuştuğu bir dil olduğunu ve bu dilin belediye tarafından tabelalarda kullanılmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirten Murat Ay, Belediyenin bu tabelaları koyması vatandaşların yüzünde gülümsemeye neden oluyor. İlginç yazılar olduğu için dikkat çekici oluyor. Bu da çevre temizliği bilincine olumlu katkı sağlayacaktır. dedi.

Kocaeli 'izmitçe' uyarılar ilgi gördü

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli 'izmitçe' uyarılar ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]