KOCAELİ İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi
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İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendiKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katında bulunan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu üst katlardaki dairelerde oturan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katında bulunan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu üst katlardaki dairelerde oturan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak'ta 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede söndürürken, binanın üst dairelerinde oturan Zeynep Toksöz (1), Züleyha Toksöz (2), Dilara Toksöz (8), Minadiye Toksöz (60) ve Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 5 kişi Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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