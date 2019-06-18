Son Dakika Haberleri: KOCAELİ İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi
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KOCAELİ İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi

34 dakika önce

İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendiKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katında bulunan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu üst katlardaki dairelerde oturan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katında bulunan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu üst katlardaki dairelerde oturan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak'ta 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede söndürürken, binanın üst dairelerinde oturan Zeynep Toksöz (1), Züleyha Toksöz (2), Dilara Toksöz (8), Minadiye Toksöz (60) ve Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 5 kişi Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KOCAELİ İzolasyon malzemeleri yandı 5 kişi dumandan etkilendi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
Kocaeli, Darıca, Güncel
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