Kocaeli jak timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli jak timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika

Kocaeli jak timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

6 saat önce

JAK Timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyorKOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) her an göreve hazır olmak için durmaksızın çalışıyor.

JAK Timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) her an göreve hazır olmak için durmaksızın çalışıyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştiren tim, senaryo gereği yamaçtaki bir mağarada mahsur kalan bir dağcıyı kurtardı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), deprem, sel, su baskını, çığ, toprak kayması gibi doğa olaylarında veya dağ, kanyon, mağara gibi yerlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasında önemli görevler üstleniyor. Yeteneklerini geliştirmek ve pratiklerini artırmak amacıyla aralıksız çalışan tim, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği yerden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan bir mağarada baygınlık geçirerek mahsur kalan bir dağcı drone yardımıyla yerini tespit ederek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Tatbikat senaryosunda, dağcının yeri tespit edildikten sonra jandarma ekipleri daha sonra mağaranın üzerindeki yamaca tırmandı. Buradan ip sarkıtarak mağaraya inen JAK Timi, bilinci kapalı olan dağcıyı bulunduğu yerden alarak sedye yardımıyla kurtardı. Tatbikattan verim alınabilmesi amacıyla, yaralı dağcının yerini tatbikat başında bilmeyen ekip, kısa bir sürede dağcının yerini tespit ederek, yaklaşık 4 saat süren bir operasyon ile yaralıyı emniyetli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, 7 gün 24 saat boyunca göreve hazır bir şekilde kazazedelerin yardımına koşuyor.

Kocaeli jak timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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